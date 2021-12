Starfield: secondo Bethesda sono a buon punto

Dal rilascio di nuovi video che offrono immagini intriganti della tradizione del mondo di Starfield agli stuzzicanti concept art di ambienti lussureggianti e belli, Bethesda ha rilasciato un sacco di dettagli sul prossimo gioco di ruolo nelle ultime settimane. Detto questo, a parte il trailer di rivelazione dell’E3, non abbiamo visto davvero nulla di Starfield, anche se il regista Todd Howard afferma che non sarà così ancora per molto. In una clip di auguri per le festività caricata da Bethesda Game Studios su YouTube, Howard ha affermato che lo sviluppo di Starfield ha compiuto solidi progressi nel 2021 e che vedremo più gioco nel 2022.

“Il team ha fatto grandi progressi su Starfield quest’anno. Non vediamo l’ora di mostrarvelo l’anno prossimo.”

Questo è il più breve messaggio possibile per questi dettagli, anche se di recente Howard ha anche affermato che l’attuale piano di Bethesda era di mostrare più Starfield nell’estate 2022, il che potrebbe suggerire che il gioco apparirà all’E3 o intorno ad esso. Il lancio di Starfield è attualmente programmato per l’11 novembre 2022 per Xbox Series X/S e PC. Per quanto riguarda se sarà effettivamente in grado di raggiungere la data di lancio, resta da vedere, anche se Bethesda sembra abbastanza fiduciosa in questo momento che sarà in grado di farlo.