Waxworks Curse of the Ancestors: disponibile su Steam

Ci sono novità da parte di Went2Play, il loro nuovo progetto Waxworks Curse of the Ancestors è finalmente disponibile.

Waxworks è stato pubblicato in origine nel 1992 da Horrorsoft; pixel-art point&click classico, dove era necessario salvare la vostra famiglia da un’antica maledizione. A tal fine, bisogna viaggiare in diversi punti nel tempo e assumere il ruolo di un antenato, dando la caccia al proprio fratello gemello malvagio in ogni mostra del museo.

Il nuovo capitolo è un survival horror che vi permette di intraprendere la missione finale, e di scoprire il segreto delle Waxworks , rimuovendo la maledizione di Ixona che affligge la famiglia. Cercate di ignorare la paura del vostro stomaco, la sensazione di un disastro imminente che minaccia di sopraffarvi.

Nel titolo vi troverete ad esplorare gli intricati passaggi, vicoli e tunnel del museo, affrontando temibili nemici e passando le zone adibite del museo. Superate la sezione dedicata ai faraoni, a Jack lo squartatore, le miniere e Dracula per raggiungere lei, la strega che vi ha maledetto.

Siate avvertiti che una volta che si entra in una mostra, l’unica via d’uscita è quello di risolvere un puzzle, vincere una battaglia terribile, o morire di una morte orribile.