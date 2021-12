Silent Hill: Guillermo del Toro non sta lavorando al nuovo capitolo

Dopo le sue parole pronunciate in occasione dei The Game Awards 2021 (“mi piacerebbe giocare ad un nuovo capitolo di Silent Hill!”), in molti hanno auspicato ad un possibile coinvolgimento del regista Guillermo del Toro nello sviluppo di un nuovo titolo della serie. Abbiamo 2 brutte notizie però da darvi: la prima è che del Toro non è coinvolto in nessun sviluppo e per giunta, non c’è nessuna conferma sullo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise di Konami.

Le dichiarazioni diffuse da del Toro in occasione dei The Game Awards erano soltanto delle provocazioni nei confronti di Konami, come ammesso dallo stesso regista in un’intervista concessa al podcast Happy Sad Confused:

“No, per niente (in riferimento ad un suo coinvolgimento in qualche progetto legato a Silent Hill). È solo una di quelle cose nella mia vita che non ha senso. Volevo solo solleticare le costole di Konami, perché non capisco. Era così perfetto (parla di Silent Hills), quello che stavamo per fare, era così avvincente. Non credo che svilupperei di nuovo un gioco perché sono l’albatro dei videogiochi.”



Intanto, anche il creatore della serie survival-horror Keiichiro Toyama ha affrontato l’argomento remake, parlando del lavoro di restauro che bisognerebbe svolgere sui capitoli del franchise.