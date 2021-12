Marvel’s Avengers: ritorna l’evento Minaccia Cosmica

Crystal Dynamics tramite un post sulla pagina Twitter di Marvel’s Avengers ha confermato il ritorno dell’evento Minaccia Cosmica dal 23 dicembre al 6 gennaio. A fine novembre è stato rilasciato l’aggiornamento 2.2 che aggiungeva Spider-Man al roster degli Avengers insieme a una serie di miglioramenti e risoluzioni di problemi e bug.

Durante Minaccia Cosmica i giocatori possono ottenere dei nuovi equipaggiamenti per i loro eroi preferiti. Sempre a partire dal 23 dicembre e fino al 27 sarà attiva la doppia esperienza per far salire più velocemente di livello gli eroi Marvel. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Riunite la squadra dei più forti eroi della Terra, scatenate i vostri poteri e vivete il sogno di diventare un supereroe. Marvel’s Avengers è un epico gioco di azione-avventura in terza persona che combina una narrazione cinematografica e originale con meccaniche di gioco in single player e cooperativo. Unitevi online a squadre di massimo quattro giocatori, padroneggiate abilità straordinarie e personalizzate una gamma di eroi in continua crescita e difendete la Terra da minacce sempre più terribili.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando e il mondo nuovamente in pericolo, prende vita una nuova avventura grazie a Kamala Khan, una giovane ragazza determinata a riunire e ricostruire gli Avengers per fermare il potere incontrastato di una nuova forza segreta conosciuta come AIM.

Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC tramite Steam e Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Quad XP and Double Resources is on from 12/23 to 12/27! Take this time to level up your Heroes. ⏫

The Cosmic Threat Event also returns from 12/23 to 1/06 where you can get Cosmic gear! 🌀 pic.twitter.com/GmqwfrUm1U

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 23, 2021