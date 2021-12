Horizon Forbidden West: nuovi screenshot e dettagli sulle abilità

Stiamo per addentrarci nel fatidico anno 2022, un anno che, per certi versi sarà davvero denso di uscite videoludiche di spessore. Una di queste è proprio Horizon Forbidden West, in uscita il prossimo febbraio, che vedrà il ritorno di Aloy, la famosa e coraggiosa cacciatrice di macchine. Sebbene fino a qualche mese fa, i dettagli di gioco fossero stati distribuiti con il contagocce, oggi sappiamo decisamente di più sulla seconda avventura targata Guerrilla Games.

Una delle informazioni più diffuse recentemente, riguarda il sistema delle abilità. Come si può leggere da Reddit, l’albero delle abilità sarà decisamente più ampio rispetto a quello del primo capitolo. In Horizon Forbidden West, infatti, l’albero sarà suddiviso fra sei diversi stili di gioco:

Guerriero, che si concentrerà sui combattimenti corpo a corpo;

Infiltrato, che migliorerà gli aspetti di furtività di Aloy;

Cacciatore, che porrà l’accento sugli attacchi a distanza con l’arco;

Maestro delle macchine, che migliorerà le prestazioni dell’hacking e dell’override;

Sopravvissuto, basato sul descrittore “salute” e sulla gestione delle risorse;

Trapper, che riguarda la questione delle trappole.

Ognuna di queste categorie avrà, su per giù, 20 o 30 abilità da sbloccare. Con ciò, Horizon Forbidden West, intende incoraggiare i più disparati stili di gioco, basati anche sul potenziamento delle armi tramite i banchi da lavoro, una nuova introduzione di Forbidden West, che permetteranno ai giocatori di potenziare i propri archi e di sbloccare nuove tipologie di munizioni.

Sono stati, infine, rilasciati cinque inediti screenshot, perlopiù ambientati a Daunt, in prossimità di un canyon posizionato all’estremità orientale di Sundom, uno dei territori Carja. Negli screenshot si può anche osservare una nuova tipologia di macchina, il Burrower, in grado di scavare sottoterra per nascondersi e poi sorprendere Aloy con un attacco furtivo. Il design del Burrower, secondo il designer del gioco, ovvero Mathijs de Jonge si ispira a quello delle donnole o delle lontre.

Non perdetevi Horizon Forbidden West, in arrivo il giorno 18 febbraio 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4.