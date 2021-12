The King of Fighters XV: svelato il combattente Maxima

SNK Corporation ha recentemente condiviso su YouTube un nuovissimo trailer del suo picchiaduro d’imminente uscita, ovvero The King of Fighters XV, di cui abbiamo svolto un’anteprima grazie alla open beta. Nel trailer in questione, è stato presentato il trentasettesimo combattente presente nel roster di personaggi, ovvero Maxima.

Maxima, definito anche “L’arma umana di acciaio“, possiede una tuta cibernetica ed è in grado di infliggere molti danni e di lanciare in aria i suoi avversari con delle prese molto potenti. Il personaggio, tuttavia, non risulta esclusivo della quindicesima iterazione del picchiaduro di SNK. Maxima, infatti, ha fatto la sua prima comparsa in The King of Fighters ’99, in qualità di partner di K’.

Lo stile di combattimento adottato da Maxima, visionabile anche nel trailer che troverete in calce alla news, viene definito Type-M. L’obiettivo di questo stile è rivolto all’offesa, pertanto, Maxima sarà dotato di una forza straordinaria. Oltre a ciò, per egli sarà facile anche bloccare gli attacchi avversari e pararsi. Naturalmente, grazie alla sua tuta, Maxima possiede anche armi pazzesche, come l’MX-2b Final Cannon, che spara un laser con una portata ottima.

Vi ricordiamo, infine, che The King of Fighters XV uscirà l’anno prossimo, ovvero il giorno 17 febbraio 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Il titolo verrà lanciato con 39 personaggi presenti al day-one (altri sei combattenti arriveranno in un momento successivo).