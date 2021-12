PlayStation Plus: rivelati i titoli di gennaio 2022, rumor

Sembra che i titoli PlayStation Plus di gennaio siano già trapelati secondo un recente rapporto su Dealabs, che in precedenza ha trapelato in modo accurato dettagli sulla gamma di giochi mensili gratuiti di PlayStation Plus. Rispetto alle offerte PS Plus dei mesi precedenti, Sony sembra iniziare il prossimo anno con una nota positiva, con tutti i giochi che sono dei veri e propri successi. Di recente, secondo quanto riferito il progetto Spartacus sarà realizzato per unire PS Now e PS Plus e ottenere un servizio competitivo con Game Pass.

A quanto pare, i giochi gratuiti trapelati per gennaio 2022 includeranno DiRT 5, l’ultimo capitolo della serie di corse di Codemasters; c’è anche Deep Rock Galactic, l’FPS di mining cooperativo, che recentemente è passato a un modello stagionale per i contenuti post-lancio e vedrà il suo lancio su PlayStation a gennaio; infine, c’è Persona 5 Strikers, il seguito del JRPG d’azione Persona 5 del 2017. Di seguito una panoramica dei titoli:

DiRT 5

Padroneggia oltre 70 tracciati in 10 ambientazioni sparse per il mondo. Dalle corse sul ghiaccio a New York, alle cave di marmo italiane, passando per le favelas brasiliane, domina condizioni atmosferiche dinamiche e terreni impervi in ogni angolo del pianeta.

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic è un FPS fantascientifico cooperativo con tostissimi nani spaziali, ambienti distruttibili al 100%, grotte generate proceduralmente e orde infinite di mostri alieni. Collabora con altri giocatori per scavare, esplorare e farti strada in un sistema di enormi grotte infestate da orde di nemici mortali… ma anche di preziose risorse.

Persona 5 Strikers

Unisciti ai Ladri Fantasma e affronta la corruzione che paralizza le città del Giappone. Una vacanza estiva con gli amici più cari prende una svolta inaspettata, rivelando una realtà distorta; scopri la verità e libera i cuori delle persone prigioniere della crisi.