The Wolf Among Us 2: nuovi dettagli di trama svelati

Sebbene Telltale Games aveva promesso nuovi dettagli nei riguardi di The Wolf Among Us 2 agli inizi del 2022, la rivista Game Informer avrebbe fatto emergere alcuni dettagli del gioco, addirittura prima di un annuncio ufficiale da parte della software house. Inoltre, anche un leaker presente su Twitter avrebbe affermato le stesse cose del sito web.

Secondo il leaker e la rivista online, il gioco verrà ambientato circa 6 mesi dopo gli avvenimenti del primo capitolo. La trama del sequel, pertanto, si svolgerà in pieno inverno a New York City. Sempre secondo il leaker, le fasi di produzione starebbero procedendo a pieno regime, la sceneggiatura sarebbe quasi conclusa, mentre le operazioni di motion capture sarebbero appena iniziate.

Ad accelerare i processi produttivi, è subentrato anche il cambio del motore grafico di gioco. Telltale Games, infatti, è passata dal motore Unity a quello Unreal Engine 4, che ha contribuito a semplificare di molto lo sviluppo di The Wolf Among Us 2. Purtroppo, non disponiamo di ulteriori informazioni nei riguardi della storia: per questo dovremo attendere comunicazioni ufficiali direttamente da Telltale Games.

Il titolo, purtroppo, non dispone ancora di una finestra di lancio ufficiale o di piattaforme specifiche su cui approderà. Tuttavia, sembrerebbe quasi certo che il titolo possa arrivare su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Ultimamente, è stato annunciato anche un nuovo progetto della software house, ovvero The Expanse, annunciato ai The Game Awards 2021.

