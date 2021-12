Voice of Cards The Isle Dragon Roars riceve la modalità alta velocità

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars era un gioco di ruolo piuttosto non convenzionale, ma con il regista Yoko Taro e il compositore Keiichi Okabe coinvolti, si è ritagliato una nicchia decente per se stesso. È ora disponibile un nuovo aggiornamento per aiutare ancora più giocatori a entrare nel gioco con la modalità ad alta velocità.

Come indica il nome, consente di regolare la velocità del gioco in modo che il master distribuisca le carte il più rapidamente possibile. Ci sono dei limiti, ovviamente. Alcune carte non possono essere distribuite: Square Enix ha infatti notato che il gioco può diventare instabile a causa dello sforzo che la modalità ad alta velocità pone al master. Pertanto, è possibile ripristinare la velocità su Normale o persino passare dalla modalità ad alta velocità tenendo premuto il pulsante assegnato. Vale anche la pena notare che la modalità ad alta velocità non è disponibile nella demo ma è disponibile solo nel gioco completo. Di seguito una panoramica del gioco titolo tramite la pagina ufficiale di Steam:

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è un GdR ambientato in un mondo di spade e magia narrato interamente tramite l’uso delle carte. La storia segue un eroe autoproclamato nella sua avventura per affrontare un drago che si è risvegliato di recente, ed è presentata sottoforma di un GdR da tavolo narrato da un tipico game master. Divertiti con un’esperienza di gioco inedita e nostalgica creata da YOKO TARO (direttore creativo), Keiichi Okabe (musiche) e Kimihiko Fujisaka (design dei personaggi).

Demo

Questo prologo rivela ciò che è avvenuto il giorno prima degli eventi di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars e segue la Congrega Bianca nella loro ricerca di un tesoro reale perduto.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è attualmente disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.