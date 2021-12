Dragon Quest X Offline: pubblicate informazioni su Eltona

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline introducendo il continente di Eltona e l’isola di Rakkaran. In un’intervista, su Game’s Talk. net, Takuma Shirashi ha rivelato che i giocatori saranno in grado di collegare il proprio gioco offline con la versione online e trasferire i propri dati. Di seguito una panoramica:

Eltona

A causa del suo caldo e delle frequenti piogge, sono molte le zone ricche di natura e abitate da varie piante e animali, ma nella parte occidentale del continente c’è anche una terra maledetta ricoperta interamente da un miasma demoniaco. Nella parte settentrionale del continente, c’è un albero che cresce da oltre 500 anni. Eltona presenta molti villaggi storici e città che continuano a praticare rituali e usanze di lunga data come il festival per celebrare la fioritura dell’albero del mondo. Dato il loro amore per la natura, le città abbondano di vegetazione come grandi alberi e filari di ciliegi in fiore.

Il continente è abitato dagli Elfi, una razza con orecchie a punta, ali traslucide e rispetto per la natura. Hanno un forte desiderio di capire il mondo e hanno tramandato vaste conoscenze e varie tecnologie di generazione in generazione. Durante la tua avventura a Eltona, incontrerai gli studenti del Giardino dell’apprendimento del villaggio di Tsusukul, il membro del gruppo Fuura e anche il padre di Fuura.

Combattimento a turni

Il combattimento in Dragon Quest X Offline utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 26 febbraio 2022 in Giappone.