I cinque migliori videogiochi con mini games di casinò nascosti

Sicuramente sarà capitato a tutti voi, in particolar modo negli ultimi periodi, di passare molto più tempo davanti ad uno schermo sia per motivi di lavoro che prettamente di svago.

Del resto, tra l’avanzamento tecnologico, l’espansione di Internet senza eguali, le innumerevoli occasioni di shopping online e la fastidiosa presenza della pandemia globale, sono tutti dei fattori che hanno contribuito a periodi più lunghi in casa rispetto al solito. Se poi teniamo conto che sta anche arrivando il freddo inverno, poi, allora siamo a posto!

Ma torniamo alla nostra piccola parentesi videoludica, di certo più allegra e “spensierata” dell’attuale situazione sociale ed economica in cui versa il mondo. In questo periodo, oltre a svagarsi un po’, ci sono state molte persone che si sono dedicate ai giochi online con soldi veri. Magari per comprare delle skin uniche (vedi il sempreverde Fortnite), acquistare degli oggetti di gioco, anche aumentare la propria valuta di gioco o più semplicemente si voleva puntare dei soldi veri ad un casinò per avere un piccolo extra in tasca.

Ma in questi casino dei videogiochi si giocano soldi veri?

Naturalmente in questi videogiochi, per quanto avanzati essi siano, non si sta parlando di scommettere del denaro vero. Se questo è il vostro desiderio, allora, vi consigliamo di tentare la fortuna e giocare ad un casinò online con soldi veri, allora, ci si potrà fare un’idea più chiara su questo sito dove sono indicati il nome dei casinò in questione, i loro bonus in denaro, le tempistiche ed i metodi di pagamento.

Tornando però a bomba sulla questione videogiochi, lo sapete che non sono pochi i titoli che offrono, ovviamente a loro modo, un po’ di quella sfida alla dea bendata.

Una volta fatta questa doverosa premessa possiamo quindi andare avanti con la nostra personalissima classifica dei cinque migliori videogiochi con dei mini giochi da casinò al loro interno.

Far Cry

Quando si pensa a dei giochi che coinvolgono dei soldi veri, inevitabilmente, si arriva al poker ed i ragazzi del team di sviluppo di Far Cry 3, praticamente di mostri non ve ne sono più al contrario di quelli “umani”.

Tra le tantissime attività che si possono fare su queste pericolosissime isole tropicali (caccia grossa, raccolta di piante, liberazione di avamposti, completamento di sfide tribali, rimessa in funzione di torri radio eccetera) è possibile anche godersi qualche mano di poker nei baretti disseminati nei vari villaggi. In questa maniera potrete avere abbastanza denaro per acquistare armi, munizioni e quanto altro vi possa servire per sventare la minaccia di Vaas e dei suoi sgherri.

Super Mario

Nel corso della mitica saga dell’idraulico più famoso ed avventuroso di sempre si celano dei livelli che richiamano alla mente il gioco d’azzardo perciò, per non fare domani notte, ve ne citeremo giusto un paio. Nel recente Super Mario Odyssey, utilizzando Cappy, potrete fare il gioco del cappello che altro non è che una slot machine dove conta più l’abilità che la fortuna.

In maniera simile potrete fare più o meno lo stesso con lo SPLAC 3000 in Super Mario Sunshine senza però dimenticarvi del livello che richiama il Pachinko (tipico gioco giapponese) dove voi stessi sarete la pallina e dovrete prendere le diverse stelle.

Red Dead Redemption

A volte qualche dollaro in più in tasca fa bene soprattutto perché, per esplorare una mappa vastissima come questa e farsi largo tra mille nemici ed altrettante difficoltà, non è che vendicarsi di una banda intera sia proprio un’impresa economica.

Perciò che ne dite di qualche mano di poker tra una vendetta e l’altra? Occhio però che, nei saloon, le risse sono all’ordine del giorno e quindi, per non finire crivellati di colpi, tenete sempre il vostro revolver o la vostra Derringer a portata di mano.

GTA Online

Visto che Internet si è andato sempre più ad “intersecare” con i videogiochi, e lo stesso ce lo riporta la definizione sul dizionario online dell’Enciclopedia Treccani, gli affezionati di Rockstar Games possono tentare la fortuna per vincere macchine e tanti soldi a ruote, corse di cavalli e tanto altro ancora.

The Legend of Zelda

Presenti addirittura fin dal primo capitolo, dove bisognerà affidarsi alla fortuna per vincere qualche rupia in più da portare per Hyrule, la gigantesca saga di Zelda offre praticamente questi mini giochi nella maggior parte dei suoi capitoli. Un esempio? La lotteria, un biglietto sono dieci rupie, di Majora’s Mask!