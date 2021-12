Steam: disponibili i saldi invernali

I saldi invernali su Steam sono ora ufficialmente attiva e sarà disponibile fino al 5 gennaio 2022 alle 19:00 italiane. Come per i saldi precedenti, migliaia di titoli sono stati scontati, giusto in tempo per Natale. Alcuni dei principali giochi in vendita includono The Ascent (33% di sconto), Prey (35% di sconto), A Plague Tale: Innocence (75% di sconto) e Cyberpunk 2077 (50% di sconto). Anche titoli premiati come Deathloop e Marvel’s Guardians of the Galaxy stanno avendo alcuni grandi saldi con il primo al 50% e il secondo al 35% di sconto.

Insieme a Steam, numerosi altri negozi come l’Epic Games Store, il PlayStation Store e il Microsoft Store stanno facendo dei saldi durante le vacanze. L’Epic Games Store sta distribuendo giochi gratuiti fino al 30 dicembre con un nuovo titolo disponibile ogni giorno. Come per anticipare tutti gli altri, anche il PlayStation Store ha i suoi saldi di gennaio in corso con diversi titoli scontati fino al 7 gennaio o al 19 gennaio 2022.