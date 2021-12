Spire of Sorcery: si mostra un nuovo capitolo

Quest’oggi Charlie Oscar rilascerà oggi stesso un nuovo importante aggiornamento per il loro RPG party a turni con meccaniche di coperta, Spire of Sorcery, attualmente disponibile su Steam in accesso anticipato . Tenetevi pronti ad affrontare l’aggiornamento più importante del capitolo, con il rilascio del capitolo 1.

Per chi non lo conosce, il gioco si basa su un sistema di gettoni che permette di combinare spellcasting, alchimia e attrezzature e colpire sia gli avversari e ambienti.

L’rpg a turni è diviso in tre capitoli fondamentali dove affronteremo la sua complessa storia

Tutte le mappe dei futuri capitoli saranno fatte a mano, e ogni capitolo avrà incontri intrecciati con storie, che avranno conseguenze al di là del capitolo in cui accadono, così come visuali unici, creature e oggetti. Il capitolo 1 porta tre storie separate con scelte significative per voi, che altereranno il risultato di ogni gioco, rendendo l’esplorazione più gratificante e coinvolgendo di più i giocatori e le loro scelte nella trama generale.

L’aggiornamento di Dicembre presenta anche cambiamenti nell’interfaccia di incontro. Ora i gettoni sono basati sul contatore, il che significa che gli schermi sono meno ingombrati, la progressione delle azioni degli avversari è radiale e le statistiche dei personaggi hanno ricevuto un lifting. Tutte queste modifiche sono state implementate per motivi di chiarezza, offrendo maggiori e migliori informazioni ai giocatori.

In cima a tutti gli aggiornamenti , ci sono miglioramenti visivi, come nuove animazioni sulla mappa, che mostrerà anche l’impatto delle decisioni del giocatore nella storia.

Il titolo è in Early Access su Steam