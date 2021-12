Cowboy Bebop: molti vogliono che la serie continui

Un gruppo di fan di Netflix si è unito per firmare una petizione per salvare Cowboy Bebop dalla cancellazione. La società di streaming decide di non perseguire rinnovi per decine di titoli al mese. Ma i fan di Cowboy Bebop sono riusciti a mettere insieme più di 72.000 persone per cercare di salvare lo spettacolo. Al momento della stesura della petizione, la petizione si sta avvicinando alle 75.000 firme necessarie per diventare una voce firmata dai migliori sul sito web. Meno di 3000 persone in più devono salire a bordo per sollevare qualche sopracciglio. Quando il trailer dello show è stato presentato in anteprima, era la stagione più ambita per molti fan della serie. Gli spettatori avevano alcune preoccupazioni, specialmente quelli che avevano amato la serie per molto tempo. Tuttavia, c’erano fan che erano nuovi della serie o semplicemente non si preoccupavano di interpretare cose così vicine al libro che volevano di più. Ryan Proffer, l’utente che ha deciso di iniziare questa idea per salvare la serie, ha voluto vedere cosa sarebbe successo caricando la petizione su Change.org, spiegando:

“Per quelle persone che vogliono una seconda serie di Cowboy Bebop. Non era una copia diretta dell’anime, ma il mondo che hanno messo insieme è stato fantastico e meritano una seconda stagione”.

La star della serie Mustafa Shakir ha scritto una lettera molto carina ai fan dopo la notizia della cancellazione. È chiaro che questo cast ha adorato il materiale originale nonostante alcune delle reazioni online ai trailer e successivamente alla stagione stessa, e ha detto a tutti:

“Che bella opportunità, vero?! Devo interpretare Jet Black! Non sarò mai lui… per così dire. È una cosa tosta per me. Netflix ha dato le palle al muro per noi per farlo fare. Hanno davvero preso cura di noi quando la merda ha colpito il fan. ma alla fine della giornata gli affari sono affari e questa era una grande nave che aveva bisogno di molto carburante.”