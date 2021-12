Pokémon Evolutions: l’ultimo episodio mostra Mewtwo

Ultimamente, Pokémon Evolutions ci sta dando molte informazioni sul mondo di pokémon e tutte le sue naturali bellezze. Oggi, però, la serie ha dovuto raggiungere la sua triste fine poiché l’ultimo episodio è stato rilasciato e ci mostra nientemeno che la regione di Kanto, dove il franchise è nato nei lontani anni ’90. Il video ci fa vedere Verde, la terza protagonista della serie originale, che si appresta ad andare verso la Grotta Celeste, una meta che molti giocatori ricorderanno. Infatti, la location è la zona in cui è possibile catturare la leggenda delle leggende, il leggendario Mewtwo, il pokémon creato usando i geni di Mew e dotato di spaventosi poteri psichici che lo elevano al di sopra di ogni pokémon normale, esclusi altri leggendari. Sapendo che questa occasione è irripetibile, la ragazza si addentra nella caverna, ma altri allenatori sono già in movimento per la stessa ragione, e quindi diventa una corsa contro il tempo. Bisogna notare che i due allenatori che compaiono nel video sono la protagonista e il rivale di Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, ed è un simpatico riferimento ai nuovi remake della prima generazione. Sfortunatamente, Verde non riesce ad acciuffare Mewtwo poiché è stata preceduta, e nella speranza di poterlo avere per sé combatte contro l’allenatrice. Con il potere del pokémon leggendario, Verde subisce una pesante sconfitta, e si rende conto che in sua compagnia Mewtwo avrà una vita felice. The Pokémon Company è riuscita a terminare la serie con il botto, ed è sicuramente il modo migliore per farlo, poiché molti sono rimasti nostalgici del gioco, e almeno tutti conoscono la prima generazione di pokémon. Vedremo cosa riserverà il futuro del franchise dopo la performance di Pokémon Evolutions, e vi ricordiamo che manca più o meno un mese al debutto di Leggende Pokémon Arceus su Nintendo Switch il 28 gennaio.