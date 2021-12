Dark Souls: annunciato il gioco da tavolo

Steamforged Games, produttore del gioco da tavolo e gioco di carte a tema Dark Souls, ha annunciato un prossimo gioco di ruolo da tavolo sempre dello stesso franchise di FromSoftware. Altri dettagli disponibili sono scarsi in questo momento: non si fa menzione se aderirà a un sistema familiare come la quinta edizione di DnD (5E) o come adatterà la trama di Dark Souls. Anche informazioni come la data di rilascio o il prezzo sono attualmente sconosciute. Il gioco da tavolo originale di Steamforged Games è stato inizialmente finanziato da una campagna kickstarter di grande successo nel 2016. Eurogamer lo ha recensito positivamente, mentre Polygon ha avuto sentimenti più contrastanti a riguardo e lo ha considerato uno “sgobbone estenuante” e “non molto divertente giocare. Dall’uscita del gioco da tavolo Darks Souls, Steamforged ha continuato a collaborare con altri studi per adattare videogiochi popolari in giochi da tavolo, come Resident Evil 3, Horizon Zero Dawn e Devil May Cry. I precedenti giochi di ruolo da tavolo di Steamforged, come la sua serie Epic Encounters, erano compatibili con 5E, il che vale la pena notare e potrebbe indicare quale sistema utilizzerà il gioco di ruolo da tavolo della saga. Dark Souls, dal resto, rimane uno di quei videogiochi che non è davvero facile dimenticare, poiché la sua storia risale a molto tempo fa, quando i ragazzi di FromSoftware sono riusciti a creare un mondo vivo e brutale ma terribilmente divertente nonostante la sua complessità iniziale e la fatica di riuscire a superare ogni ostacolo. Se siete dei fan della saga, allora apprezzerete sicuramente l’arrivo di Elden Ring a febbraio, l’ultimo gioiello dell’azienda e creato in combutta con il grande scrittore George RR Martin, nonché padre del Trono di Spade, uno dei più grandi contenuti multimediali del nuovo decennio, con serie TV e merchandise di degno rispetto.

Roll your dice beside the bonfire and link the flame 🔥

Dark Souls: The Roleplaying Game is coming. If you, too, would like to learn what lies in the heart of Lothric, add your name to the ranks of the Unkindled! https://t.co/H5cJHLEaWl pic.twitter.com/vYdY9hyCEh — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) December 22, 2021