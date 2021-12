Vampyr è il nuovo gioco gratuito su Epic Games Store

Sembra che Vampyr sia tornato, e questa volta nel senso buono. Epic Games Store offre ancora una volta un nuovo gioco gratuito oggi come parte della sua promozione festiva di 15 giorni, e questa volta, il titolo in questione che viene regalato è proprio Vampyr, un gdr lanciato a giugno del 2018. Come al solito, il titolo sarà gratuito solo per un singolo periodo di 24 ore prima di scomparire domani mattina a dicembre. 24. Sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Focus Home Interactive, Vampyr è un gioco che consente ai giocatori di interpretare anche un vampiro nella Londra dell’inizio del XX secolo. Poiché si tratta di un gioco di ruolo, consente di prendere le proprie decisioni quando si tratta di consumare il sangue delle persone all’interno della città. Sia che decidiate voi stessi di sfruttare quelli più deboli o invece preda di quelli che sono più nefasti, le vostre azioni influenzeranno lo sviluppo della storia. Ecco la breve ma significativa trama del gioco:

“Londra, 1918. Sei il dottor Jonathan Reid, appena diventato vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini devastati dall’influenza della città. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare,. Abbraccerai il mostro dentro di te? Sopravvivi e combatti contro i cacciatori di vampiri, gli skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi poteri empi per manipolare e scavare nelle vite di coloro che ti circondano, per decidere chi sarà la tua prossima vittima. Lotta per vivi con le tue decisioni… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.”

Per essere precisi sulla disponibilità di Vampyr, il titolo sarà gratuito solo da oggi fino alle 11:00 EDT di domani. Trascorso quel tempo, Vampyr tornerà a costare $ 39,99. Considerando che questo è uno dei giochi più costosi che Epic ha distribuito come parte del suo evento festivo, vale davvero la pena aggiungerlo alla libreria del vostro PC.