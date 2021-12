Unexplored 2: nuovo aggiornamento e dichiarazioni

Quest’oggi Ludomotion annuncia con grande piacere il nuovo aggiornamento del loro titolo Unexplored 2, attualmente in early access su Steam.

Una delle principali attrazioni dell’ambizioso, completamente generativo titolo è quello di viaggiare nei suoi mondi procedurali ed esplorare i suoi segreti. I giocatori di solito trascorrono un sacco di tempo sulla mappa del mondo, organizzando e studiando dove andare e come arrivarci in un unico pezzo.

Il titolo crea un vasto e ricco mondo di fantasia per voi da scoprire. Il gioco è un ambizioso, procedurale azione-RPG senza la meccanica principale di macinare, xp, o oro. Invece la storia è tutta sulle vostre scelte e le loro conseguenze mentre la storia si svolge.

Per rendere il viaggio nel mondo un’esperienza più piacevole, coesa e trasparente, il team dietro il gioco ha rinnovato la mappa del mondo e altre meccaniche di viaggio. Secondo Game Director, Joris Dormans:

“Ci sono molti sistemi in esecuzione simultaneamente e molte informazioni da processare per il giocatore. Abbiamo deciso che ci serviva un modo migliore per comunicare tutto questo. Ed è qui che entrano in gioco le nuove funzioni della mappa. Esse informano il giocatore molto, molto meglio, permettendogli di esplorare e interagire con il gioco ad un livello più strategico. Finalmente sai cosa succede cosa stai facendo!”