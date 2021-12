Dorfromantik: aggiornamento invernale disponibile

Quest’oggi ci sono novità da parte di Toukana Interactive sul loro titolo Dofromantik. Il gruppo ancora alle prese con la fine degli studi universitari ma non volevamo perdere l’occasione di dare a tutti i giocatori un po’ di gioia per l’inverno.

Vogliamo ringraziarvi tutti per il vostro supporto durante tutto questo tempo, siamo già in attesa della prossima release 1.0 la prossima primavera e siamo entusiasti di condividere ulteriori notizie con voi presto!

Il nuovo bioma ‘Midwinter‘ è qui! Prendete qualcosa di caldo da bere e lasciatevi cullare dalla magia dell’inverno. Il contenuto è stato già sbloccato per tutti i giocatori durante lo Steam Winter Event. Dopo di che sarete in grado di sbloccarlo in modo permanente per il vostro gioco completando il nuovo “Landscaper V Challenge”.

In corrispondenza del nuovo bioma ci sono naturalmente di nuovo molte nuove varianti di tutte le piastrelle speciali. Alcuni, inoltre, presentano sfide completamente nuove con risultati, vediamo quali:

Collocare 250 piastrelle consecutive senza raccordare spigoli incompatibili.

Collocare 250 piastrelle consecutive senza ruotare una tegola.

Disporre complessivamente 4000 piastrelle.

Il gioco è un rilassante gioco di strategia edile e puzzle game in cui si costruiscono gradualmente idilliaci paesaggi di villaggio da tessere. Nel titolo potete immergervi in un mondo tranquillo e sereno in qualsiasi momento e prendervi una pausa dalla vita quotidiana. Allo stesso tempo però il gioco offre una sfida per chi la cerca: Battere il punteggio più alto richiede lungimiranza e posizionamento strategico.

Il titolo è disponibile su Steam.