Slitterhead: il compositore Yamaoka parla della sua esperienza

Slitterhead è stato uno dei titoli annunciati durante i The Game Awards 2021. Il gioco in questione è un horror in cui persone all’apparenza normali diventano mostri dai denti aguzzi e con zampe decisamente pericolose. Creatore del gioco è Keiichiro Toyama, di Silent Hill e Gravity Rush, con le musiche di Akira Yamaoka: i due avevano lavorato proprio nella serie che inizia nell’omonima città fantasma. Nelle ultime ore, lo studio di sviluppo Brokeh Game Studio ha pubblicato un video in cui a parlare è proprio il compositore.

Riunitosi con Keiichiro Toyama dopo più di 20 anni, Akira Yamaoka ha parlato appassionatamente del suo approccio alla creazione del suono per i videogiochi e di come è arrivato a comporre la musica per Slitterhead. Inizia con il far capire che non ha utilizzato un genere o uno stile in particolare, ma ha pensato ad immaginare il risultato dei suoni mischiati insieme a ciò che si vede e ai personaggi, focalizzandosi su ciò che guida il giocatore.

Nel primo Silent Hill, compose la musica basandosi sul trailer. Le proposte portate all’inizio non soddisfacevano Toyama. Per questo Yamaoka decise di pensare ad un qualcosa che si allontanasse da una tipica visione horror, facendo nascere la nota intro di mandolino. Un momento che servì a Yamaoka ad aprire verso nuovi orizzonti musicali, per cui ne è ancora grato. Per questo quando gli venne a chiedere del nuovo gioco che stava facendo con il nuovo team, era come se fosse l’unico che poteva fare la cosa giusta.

Per quanto riguarda proprio Slitterhead, dopo aver sentito, mentre bevevano assieme, parole come “anni ’90”, “urbano” e “sapore asiatico”, e dopo aver compreso come era il nuovo gioco, ha unito i punti capendo cosa doveva scrivere; immaginando tra l’altro un gioco più nello stile di Gravity Rush. Come per Silent Hill, ora Toyama ha cercato un tipo di musica che non si addice troppo allo stile horror.

Nel filmato, che potete vedere qui sotto, lo si vede anche suonare con la chitarra elettrica ad otto corde proprio il brano che si sentiva nel trailer d’annuncio di Slitterhead.