Scarf: trailer di lancio del puzzle/platform con l’eroe con la sciarpa

Da oggi 23 dicembre è disponibile Scarf, puzzle/platform con protagonista un eroe che ha una lunga sciarpa (non a caso il titolo); è il gioco di debutto di Uprising Studios, e il publihser HandyGames ha fatto uscire per l’occasione il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Arriva su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store).

Cosa significa essere un eroe? Realizzare il tuo destino? O di opporsi ad esso? Scarf è una entusiasmante avventura-rompicapo in single player, un mischio di lirismo e piattaforme 3D che offre un viaggio allegorico tramite affascinanti mondi. Scoprirai i loro segreti? E a quale costo?

Queste sono le domande che si pone il gioco, ma per saperne di più e per conoscere ciò che ne pensiamo, vi consigliamo, qualora lo vogliate, la lettura della nostra recensione.