Lynn the Girl Drawn on Puzzles: da oggi disponibile

Parlando di novità sullo store Nintendo eShop ecco un nuovo contenuto che si aggiunge alla lista, prodotto da Dotoris , un puzzle game dallo stile orientale, Lynn the Girl Drawn on Puzzles.

C’era una volta,

in un tempo antico in cui mostri e fantasmi vagavano per il mondo degli uomini…

Un giorno, la Dea della malattia sgattaiolò in un villaggio e fece dono al popolo del vaiolo.

Un ragazzo del villaggio se ne ammalò, e non se ne trovava la cura.

Sua sorella, l’unica parente che avesse, aveva sentito parlare della sfera della volpe e della sua luce mistica in grado di curare ogni malattia.

Scalò dunque la montagna fino alla casa abbandonata dove si diceva che avesse vissuto la volpe.

La casa era vuota se non per un libro privo di proprietari.

Quando aprì il libro, la ragazza venne avvolta dalla luce, e…

si ritrovò nel mondo dell’arte, pieno di disegni e labirinti!

Il mondo sconosciuto era il diario segreto della volpe a nove code.

Mentre scrutava le storie scritte nel diario, la ragazza scoprì il passato nascosto della volpe…

E fu così che ebbe inizio la mistica avventura artistica di 「Lynn」.