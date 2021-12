Pokémon GO: ecco i dettagli del prossimo aggiornamento

Un nuovo anno è alle porte e Pokémon GO offre ancora una volta ai giocatori un modo per festeggiare nel gioco. Questa sorpresa di Niantic è ben accetta, e i festeggiamenti inizieranno venerdì 31 dicembre alle 22:00 dell’ora italiana, e durerà fino a martedì 4 gennaio alle 20:00. I giocatori possono aspettarsi di vedere i fuochi d’artificio illuminare il cielo a partire dalle 23:00 alla vigilia di capodanno, che dura fino al 2 gennaio alle 00:00. Questo evento è particolarmente speciale, visto che sarà la possibilità di riscattare esclusivi costumi di vari pokémon, tra cui Cappello di Capodanno Hoothoot e 2022 Occhiali da Slowking. Questo evento segna la prima volta che Hoothoot forma cromatica viene reso disponibile nel gioco. Durante l’evento, i fortunati giocatori potrebbero incontrare un Cappello Cromatico da festa Hoothoot e il tradizionale pokémon cromatico sarà ottenibile dopo l’evento. Mentre Slowking sembra sapere che anno sta arrivando, altri membri della sua linea evolutiva rimangono… beh, lenti. Pokémon GO sta mantenendo la gag di Capodanno di Slowpoke con il ritorno di 2020 Occhiali da Slowpoke e 2021 Occhiali da Slowbro. Altri Pokemon in costume di ritorno includono quanto segue:

Cappello da festa Bulbasaur.

Cappello da festa Charmander.

Cappello da festa Squirtle.

Cappello da festa Raticate.

Cappello da festa Nidorino.

Cappello di Capodanno Pichu.

Cappello di Capodanno Pikachu.

Cappello di Capodanno Raichu.

Cappello da festa Gengar.

Cappello da festa Wurmple.

Cappello da festa Wobuffet.

Molti di questi Pokemon in costume appariranno in raid a una stella e a tre stelle durante l’evento, e le loro uova si schiuderanno oltre 7 km. Fondamentalmente, i giocatori non mancheranno di opportunità per ottenerli, poiché il negozio del gioco offrirà anche oggetti avatar a tema, tra cui occhiali 2022, una fascia per capodanno, un set di giacche, pantaloni e scarpe. Il negozio avrà anche nuovi adesivi abbinati al tema del nuovo anno. L’evento sarà fenomenale, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro di Pokémon GO nel 2022, specialmente se riguardiamo i fallimenti di quest’anno.