Genshin Impact: annunciato ufficialmente il live stream 2.4

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del live stream speciale versione 2.4. Le prime notizie, che la la live era prevista in questo periodo, sono arrivate dai soliti leaker di Genshin. Inizialmente i rumors riportavano la Vigilia di Natale come giorno prefissato per l’evento, solo di recente la data è stata spostata come poi ha confermato miHoYo.

La miHoYo ha finalmente annunciato ufficialmente tramite Twitter, che il live streaming special di Genshin Impact versione 2.4 si terrà il 26 dicembre alle 7 AM EST / 5 AM PST (le 13:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Sembra che Twitch abbia tirato fuori il portafoglio per monopolizzare la vetrina di Inazuma e miHoYo prevede anche di raggiungere un nuovo pubblico e attirare nuovi giocatori con questa mossa.

Il gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.