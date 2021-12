Xbox Game Pass: tanti titoli per un valore di $6300

L’ottimo servizio in streaming di Microsoft, vale a dire l’Xbox Game Pass, nell’ultimo anno ha visto arrivare un’ondata di popolarità tra il pubblico, soprattutto dal lancio della next-gen, cioè della console Xbox Series X/S. Complice del successo, è stata anche la densa mole di titoli validi che sono stati aggiunti alla piattaforma di gaming in streaming.

Da questa rosa di videogiochi, possiamo vedere come sono stati aggiunti titoli sia di terze parti, che imponenti opere first-party, come il mastodontico Forza Horizon 5 e Halo Infinite. Secondo un recente resoconto stilato da The Loadout, Microsoft, nel corso del 2021, avrebbe aggiunto all’Xbox Game Pass un ammontare di giochi che pare equivalga al valore di $6300,00.

Questa cifra è stata ottenuta da The Loadout sommando tra loro i vari prezzi di listino dei singoli titoli (tramite il Microsoft Store) approdati sul Game Pass. Sempre secondo questo rapporto, il mese di marzo 2021 è quello che avrebbe visto il più alto valore monetario arrivare sulla piattaforma in streaming.

Aprile, di contro, è stato il mese che ha rappresentato il contributo più basso nel 2021 per il Game Pass. Sicuramente, questo è stato solo un incipit del successo di Xbox Game Pass che, speriamo, possa continuare il suo successo con titoli di enorme spessore, come Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2 e Redfall, in arrivo nel 2022.