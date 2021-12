EA e Activision sono i top publisher del periodo natalizio in UK

Secondo una recente analisi di mercato condotta da GfK e GamesIndustry, sembrerebbe che nel Regno Unito, EA e Activision Blizzard siano i due migliori publisher di videogiochi del periodo di Natale fin dal lontano anno 1984. Ma cosa significa ciò? Ebbene, questo dato ci fa comprendere che per ben 37 anni (seppur con qualche eccezione del caso), i due giganti dell’editoria videoludica sono stati dei capisaldi del settore in UK.

Negli ultimi 37 anni, infatti, sia EA che Activision sono sempre stati in cima alle classifiche di vendita di edizioni fisiche di videogiochi. Electronic Arts, in particolare, ha trascorso 13 settimane in cima alle classifiche di vendita sotto il periodo natalizio. Non sorprende, tuttavia, che il motivo che risiede alla base di questo successo, sia da ricercarsi nella popolarità di una serie come FIFA.

Il simulatore calcistico appena citato, infatti, ha sempre attirato una vasta quantità di pubblico assetato di pallone. FIFA 22 si è addirittura posizionato in cima alla classifica delle vendite natalizie del 2021. Nel corso di questi 37 anni, anche franchise di spessore come Medal of Honor e Need For Speed si sono fatti valere sotto le feste.

Sul versante Activision Blizzard, invece, vediamo il suo primo gioco a raggiungere il primo posto nella classifica nel lontano 1984. Stiamo parlando del videogioco Ghostbusters. In alternativa, possiamo considerare senza alcun dubbio titoli maestosi come Call of Duty 4: Modern Warfare del 2007 e altre iterazioni della stessa saga di first-person-shooter.

Chiaramente, EA e Activision prevalgono a livello di vendite ma, in questi 37 anni anche altri publisher con altri titoli videoludici si sono distinti in questo periodo dell’anno particolarmente festivo. Stiamo parlando di Bethesda con il suo iconico The Elder Scrolls V Skyrim e di Nintendo con The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nella tabella sottostante, potrete osservare lo studio condotto da GfK in collaborazione con GamesIndustry.