Mercury Abbey: si mostra un nuovo trailer

Quest’oggi l’editore Gamera Game e sviluppatore Yiti Games annunciano che Mercury Abbey, un gioco di puzzle in 2D pixel lancerà una nuova campagna Crowfounding per il 2022.

Il progetto è un gioco nuovo di zecca guidato dal produttore di Tales of Neon Sea. Il gioco aderisce allo splendido stile pixel del produttore e sarà sicuramente una gioia per gli occhi dei giocatori. Il gioco è ambientato in un universo immaginario, abitato da animali antropomorfi i quali hanno costruito una società e la civiltà, una storia con un’atmosfera tutto che tranquilla.

Strane cose sembrano accadere una dopo l’altra nel misterioso manicomio di montagna, e la maledizione della famiglia degli alchimisti si sta diffondendo. Preparatevi ad affrontare leggende, società di mezzanotte e mecenati spettrali! Aguzzate l’ingegno e indagate su questi strani avvenimenti, ma attenti, forse il mistero è più profondo di quanto si pensasse.

Nel trailer di quest’oggi ci vengono mostrati alcuni dei personaggi giocabili e la grafica di storia.

Secondo lo store di Steam il titolo sarà disponibile nel 2022, ma la data precisa è ancora incerta.