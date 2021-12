Relayer: un nuovo trailer si mostra a noi

Quest’oggi ci sono novità da parte di Kadokawa Games e Clouded Leopard Entertainment, il loro titolo Relayer finalmente ha una data di rilascio ufficiale, e si mostra a noi in un nuovo trailer ricco di contenuti.

La storia si svolge sulla Terra nel 2051, in un futuro in cui l’espansione dell’umanità nello spazio è in pieno svolgimento. La Terra è nel mezzo di un’invasione di misteriosi esseri extraterrestri chiamati Relayers. Sono apparsi anche esseri umani con abilità speciali, chiamati Starchildren, insieme all’eredità di un’antica civiltà aliena che si dice sia morta secoli fa.

Nel titolo sarete a comandano di uno squadrone di Stellar Gear, armi umanoidi sviluppate dalla tecnologia di quella civiltà aliena estinta, e l’Asterism, una nave in grado di viaggiare interstellare, per difendere la Terra dagli alieni Relayer invasori.

Il titolo è un RPG di strategia robotica di nuova generazione ambientato in una realtà fantascientifica alternativa. Il sistema di battaglia si concentra sui tipi di robot da combattimento e sull’equilibrio delle caratteristiche uniche delle unità.

Ci sono circa 100 cutscenes uniche che si mostreranno sia durante le battaglie durante sia durante la trama di gioco. Le mappe del palcoscenico sono tutte illustrate in 3D ad alta qualità.

Il titolo uscirà il 24 Marzo 2022 in tutto il mondo su PlayStation 4, PlayStation 5