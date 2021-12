Saints Row: ecco altri nuovi video gameplay

Volition continua a svelare brevi clip di gameplay del suo reboot di Saints Row per celebrare le vacanze. Gli ultimi mostrano Santo Illeso e la varietà dei suoi luoghi insieme alle Side Hustles che i giocatori possono completare. Un momento particolarmente interessante è la possibilità di fare usare la tuta alare sul tetto di un’auto in movimento e combattere i nemici nei cieli.

Altri aspetti interessanti riguardano le fazioni rivali come gli Idol e le Marshall Defense Industries. Lo sviluppatore ha parlato molto dell’enorme quantità di personalizzazione del personaggio disponibile (oltre a mostrarla in clip recenti), ma è anche possibile personalizzare le nostre armi con diverse skin. Aggiunge quel pizzico di stile e personalità in più quando si uccidono i nemici.

Saints Row uscirà il 23 agosto 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC (che è un’esclusiva a tempo per l’Epic Games Store). Offre una storia nuova di zecca in cui gli ex membri delle tre grandi fazioni si uniscono a The Boss per formare i Saints. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulle pagine di GamesVillage.it

Infine, vi lasciamo alla descrizione dell’opera:

Siamo a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga, un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero. Formerai i Saints e ne diventerai il capo, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali. Goditi l’ambiente di gioco più ampio e coinvolgente che Saints Row abbia mai realizzato. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrai sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

🎵On the eighth day of Saintsmas you'll get from Volition…. A big city packed full of fun 🎵 #SaintsRow pic.twitter.com/xvyX5RYgex — Saints Row (@SaintsRow) December 20, 2021

🎵On the ninth day of Saintsmas Volition bring to thee… Side Hustles that bring in the moneyyyy… 🎵 #SaintsRow pic.twitter.com/Bq1AP8USp9 — Saints Row (@SaintsRow) December 21, 2021

🎵On the tenth day of #Saintsmas Volition bring no doubt… Rivals for you to stamp the fuck out 🎵 #SaintsRow pic.twitter.com/C0vrWBuvhZ — Saints Row (@SaintsRow) December 22, 2021