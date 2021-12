Fortnite: il torneo per gli studenti sponsorizzato da Nacon

In occasione della 2WATCH School League, il torneo di Fortnite dedicato agli studenti, Nacon, l’azienda produttrice di accessori per il gaming, ha firmato la partnership con 2WATCH, sponsorizzando ufficialmente la competizione che ha avuto inizio il 20 dicembre. Sono stati organizzati dei turni di qualificazione nei quali gli studenti, di età superiore ai sedici anni e amanti del titolo di Epic Games, avranno modo di sfidarsi fino ad arrivare alle fasi finali.

Il premio in palio è un montepremi di 5.000 Euro che i vincitori potranno utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, corsi di formazione o utilizzare come una borsa di studio per l’Università.

Nacon sarà presente durante tutto il corso del torneo dedicato agli studenti amanti di Fortnite come un prezioso alleato tecnico fornendo ai diversi content creator coinvolti nel progetto i suoi accessori top di gamma per videogiocare al meglio.

Il torneo mira a coinvolgere ragazzi che puntano, attraverso il gaming, a migliorare il loro futuro professionale e accademico. Durante tutte le fasi della competizione, i partecipanti saranno accompagnati da pro-player ed esperti di Fortnite che li aiuteranno a migliorare le loro abilità di gioco.

Le sessioni di training e i turni di qualificazione saranno trasmessi in live sui canali ufficiali Twitch e TikTok. Inoltre, sarà possibile seguire le evoluzioni del torneo 2WATCH School League anche sui social grazie alla partecipazione dei numerosi content creator.