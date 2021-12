Star Wars Eclipse: problemi nello sviluppo?

Uno dei titoli che ha suscitato maggiore interesse durante i The Game Awards 2021 è stato Star Wars Eclipse, nuovo episodio tratto dalla celebre saga fantascientifica e in sviluppo da parte di Quantic Dream. Tuttavia, alcuni report indicano che per l’uscita del titolo ci vorranno ancora diversi anni, e che il motore interno dello studio, insieme alle difficoltà per assumere personale in seguito alle accuse di un’ambiente tossico sul posto di lavoro, hanno bloccato lo sviluppo.

In un nuovo video, l’insider Tom Henderson evidenzia lo stato attuale dello sviluppo e il perché crede che lo sviluppo di Star Wars Eclipse possa essere in difficoltà. Originariamente partito come un MMORPG dal nome in codice Project Karma, è stato inizialmente proposto a Sony (che lo ha rifiutato in favore di Detroit: Become Human). Quantic Dream avrebbe usato le risorse del primo per lanciare il nuovo titolo di Star Wars a Lucasfilm.

È interessante notare che lo studio stava anche cercando di essere venduto per ottenere più risorse, ma le varie accuse avevano allontanato qualsiasi parte interessata. Henderson evidenzia ancora una volta i problemi causati dal motore dello sviluppatore, che è pensato per gestire solo pochi NPC e livelli confinati (mentre si dice che Eclipse sia open world). Anche il lato multiplayer sta causando problemi.

Forse la parte peggiore è che lo sviluppo è in corso da più di 18 mesi ma non esiste una versione giocabile. Come tale, le cose potrebbero cambiare, specialmente se lo sviluppatore e Lucasarts pensano al lancio nel periodo 2024/2025. Ma le cose al momento non promettono bene e lo sviluppo potrebbe richiedere ancora più tempo se i problemi di personale continuassero. Qui sotto potete vedere il video di Henderson.