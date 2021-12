Pokémon Masters EX: arriva un nuovo evento nel gioco

Sembra che questa volta Pokémon Masters EX riceverà un evento davvero particolare. Oggi è uscito un trailer che ci mostra un nuovo capitolo che non è mai stato toccato prima, e per l’occasione Sinnoh e i suoi cattivi sono i protagonisti dell’evento. La descrizione è la seguente:

“Il capitolo di “I gruppi malvagi” dedicato a Sinnoh arriva su Pokémon Masters EX il 13 gennaio 2022! In occasione dell’uscita del nuovo capitolo, avrà inizio anche l’evento gruppo malvagio “Ambizioni senza spirito”. Inoltre, un’Unicerca VIP Mastergala in cui potrai trovare Camilla Costumax (archeologa) e Giratina sarà disponibile dal 27 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.”

Molto probabilmente, la scelta di utilizzare Sinnoh è stata causata dal fatto che non solo i remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono arrivati a novembre, ma prossimo mese sarà il debutto di un capitolo mai visto prima della saga di Pokémon: Leggende Pokémon Arceus ad opera di Gamefreak, in cui esploreremo la regione di Hisui (la vecchia Sinnoh) e creeremo il primo vero e proprio pokédex della storia. Considerando che il focus è la quarta generazione, un evento del genere anche su Pokémon Masters EX era quasi scontato, ed ora eccoci qua. L’evento arriverà il 27 dicembre e durerà fino al 13 gennaio, mentre Giratina sarà riscattabile fino alla fine di febbraio, quindi non perdetevi questa grande occasione di ottenere il leggendario pokémon dell’antimateria.