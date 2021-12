Spiderman No Way Home: Tom Holland parla finalmente del film

La star di Spiderman No Way Home, Tom Holland, è entusiasta di avere finalmente la possibilità di parlare di quegli spoiler. I social media sono stati un campo minato da pochi giorni prima dell’uscita del film, ma col tempo gli spoiler stanno cominciando a farsi sentire. No Way Home è stato enormemente avventuroso con tutti quei cameo. Ora, Holland e le altre star possono condividere le loro esperienze senza che i fan siano sconvolti dalle sorprese. Deve essere un enorme sollievo per l’attore di Spiderman perché ha una certa reputazione per la perdita di dettagli della trama in questi film Marvel. Questa volta, però, sembra che abbia fatto un buon lavoro nel tenere sotto controllo le cose. Sugli spoiler, l’attore ha detto:

“Sarà anche bello iniziare a parlare del film ora che tutti lo hanno visto! Ci sono così tante storie che non ho raccontato perché è stato tutto un segreto”, ha detto. “Sapete, io e Andrew [Garfield] e Tobey [Maguire] abbiamo avuto una delle esperienze più incredibili lavorando insieme. Siamo le uniche tre persone ad aver mai interpretato questo personaggio sul grande schermo, e questo crea questa fratellanza, questo amicizia, che va oltre il solo conoscersi. Abbiamo un’esperienza condivisa che solo noi tre abbiamo, e grazie a quella connessione, il rapporto che abbiamo avuto sul set – sono sicuro che si vede sullo schermo – era come se fossimo fratelli perduti da tempo. E io voglio parlarne. Onestamente, è stato il momento clou della mia carriera. Mi ha messo sul palco di fronte a mille persone. Ho così tante cose da dire che non mi è stato permesso. Mi piacerebbe continuare a parlare di questo film.”

Holland ha gradito tantissimo il film di Spiderman No Way Home, ed è fiero di essere stato uno dei grandi attori ad aver dato vita a questo film epocale.