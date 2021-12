The World Ends with You: potenziale sequel in arrivo

I fan di The World Ends with You hanno dovuto aspettare oltre 14 anni per un vero sequel dell’amato gioco di ruolo per Nintendo DS, e l’accoglienza di NEO The World Ends with You da parte della critica e del pubblico ha sicuramente chiarito che è valsa la pena aspettare. Detto questo, con il sequel che ha venduto al di sotto delle aspettative (grazie in gran parte al marketing quasi inesistente di Square Enix per il gioco), ci sono molte domande sul fatto che l’attesa per un altro sequel – se ce ne sarà uno – sta per essere altrettanto lungo. Anche se solo il tempo risponderà a questa domanda, le prospettive che ci sia un altro nuovo gioco nella serie sono completamente desolanti. Parlando di recente in un’intervista con Nintendo Life, il produttore di NEO The World Ends with You, Tomohiko Hirano, ha affermato che sebbene non siano state ancora prese decisioni riguardo al futuro della serie, ci sono ancora molte cose che Square Enix potrebbe fare con un altro The World Ends with You. Hirano dice che se i fan sono abbastanza appassionati della serie, potrebbe esserci una terza puntata in futuro, dicendo:

“Francamente parlando, non è stato deciso nulla in termini di una prossima puntata. Tuttavia, essendo un gioco basato su una città reale, ci sono ancora molte aree che non siamo ancora stati in grado di portare in vita nei giochi, quindi una parte di me vuole realizzarlo in qualche modo. Se i giocatori ci trasmettessero la loro passione per il gioco, la nostra azienda potrebbe decidere di farci fare un sequel!”

Ovviamente, questo non è del tutto rassicurante: i fan erano davvero appassionati del primo gioco, dopotutto, e ci sono voluti 14 anni per ricevere finalmente un sequel. Detto questo, è almeno in qualche modo rassicurante che Square Enix possa almeno essere disposto a un altro nuovo gioco della serie, si spera che questo non richieda più di un decennio.