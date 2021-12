Genshin Impact: ecco le novità di Fleeting Colors in Flight

Durante il live stream versione 2.4 di Genshin Impact sono stati rivelati i contenuti del prossimo aggiornamento in arrivo dal 5 gennaio e anche un evento web. Nella versione 2.3 i giocatori sono ritornati a Dragonspine e hanno incontrato di nuovo Albedo ed è stato introdotto un nuovo personaggio: Arataki Itto. Inoltre, numero di banner evento è stato modificato da due a tre.

La nuova versione di Genshin Impact, intitolata Fleeting Colors in Flight, include due nuovi personaggi Shenhe e Yun Jin ed entrambe utilizzano una polearm. Shenhe ha una Cryo vision ed è descritta come una sub dps. Per questo personaggio sarà disponibile anche un’Archon Quest. Yun Jin utilizza una Geo vision ed è descritta come support. Nel prossimo aggiornamento verrà introdotta anche una nuova isola sotterranea che si chiama Enkanomiya. La nuova isola è desolata e popolata solo da mostri già affrontati precedentemente come gli Herald e sarà introdotto anche un nuovo boss. Ritornerà il festival Lantern Rite con i suoi eventi e mini giochi come realizzare fuochi d’artificio oppure risolvere dei puzzle con le ombre cinesi; sarà presente un evento dedicato alla ricostruzione della Jade Chamber, sacrificata da Ningguang durante l’ultima parte dedicata all’Archon Quest di Liyue; vengono aggiunti due nuovi Hangouts; saranno di nuovo disponibili gli eventi Dead by Daylight Windtrace Prosperous Partnerships. inoltre è presente un nuovo evento dove i giocatori devono scattare delle foto ai Tanuki. Infine la miHoYo ha annunciato un evento web dedicato a Dragonspine e alle Alpi. Di seguito la descrizione:

Dragonspine è disponibile da un anno e ha portato molti ricordi preziosi ai giocatori. Per commemorare l’occasione, vi invitiamo ad illuminare le Alpi con il bagliore scintillante in mano, per iniziare un nuovo viaggio. Partecipate all’evento web Enchanting Journey of Snow and Stars e lasciate che le montagne innevate che amiamo siano viste da tutto il mondo.



Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.