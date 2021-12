Elden Ring si avvicina all’ideale di gioco di Miyazaki

Il day-one di Elden Ring, con l’avvento dell’anno nuovo, si avvicina sempre di più e, come sempre in questi casi, in molti stanno puntando i riflettori sull’ultimo progetto di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware. Questo titolo rimane il videogioco più atteso per il 2022 (anche secondo i voti dei The Game Awards 2021), soprattutto perché promette un’esperienza soulslike in un vasto e colorato mondo open-world.

In una recente intervista con EDGE, Miyazaki si è lasciato andare a qualche considerazione su Elden Ring. Egli, infatti, ha dichiarato di come non ha intenzione di giocarlo, in quanto è stato creato da lui stesso. Tuttavia, il presidente di FromSoftware ha spiegato che se ci giocasse, questo si rivelerebbe il videogioco che più si avvicina al suo ideale.

Probabilmente non finirò per giocare Elden Ring perché è un gioco che ho creato io. Si tratta di una sorta di politica che ho cercato di adottare nella mia carriera. Non mi sembrerebbe di giocare, ma se lo facessi per davvero, allora questo si rivelerebbe vicinissimo al mio ideale di videogioco.



Quest’ultima affermazione, che identifica il nuovo soulslike come “gioco ideale”, sarebbe appoggiata, in gran parte, dalla presenza di un vasto open-world, da cui deriva un’importantissima libertà di movimento:

Non lo affronto in termini di “questo è il tipo di open-world che voglio realizzare”. É solo che il sistema del mondo aperto arricchisce questo tipo di esperienza e la porta ad essere quanto più vicina al mio ideale di videogioco possibile. Per fare esempi molto semplici, per esplorare questo mondo è utile ed immersivo avere a disposizione una mappa da consultare. Inoltre, se avvistassi qualche cosa di particolare in lontananza, vorrei essere effettivamente in grado di raggiungerla. Vorrei combattere contro un drago all’interno di un’arena epica. É roba piuttosto semplice, ma questo gioco permetterà la maggior parte di queste possibilità.

Elden Ring è atteso per il lancio su console PlayStation 5 (su cui è stato svelato il peso del file), PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il giorno 25 febbraio 2022.