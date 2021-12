Skater XL: l’update introduce la “Zona industriale”

Il simulatore sportivo di skateboard, ovvero Skater XL di Easy Days Studios, si arricchisce di un’inedita mappa su cui sperimentare la fisica della tavola. Sebbene non si tratti di un titolo particolarmente ricercato e ben accolto dalla critica (ne abbiamo svolto una recensione anche noi, a suo tempo), la software house ha sempre supportato il titolo.

In fase di supporto post-lancio, Easy Days Studios si è messa d’impegno per aggiungere a Skater XL nuove aree su cui scatenare il freestyle a bordo dello skate. All’inizio dello scorso anno, infatti, la casa di sviluppo aveva rilasciato un aggiornamento che introduceva nel titolo la nuova mappa “Embarcadero Plaza“.

La nuova mappa che, invece, è stata introdotta proprio di recente, prende il nome di “Zona industriale“. Quest’area viene descritta dagli sviluppatori come “piena di baie di spedizione, banchine per lo scarico delle merci e attrezzature pesanti”. La mappa in questione, in aggiunta, possiede anche una duplice atmosfera: quella diurna e quella notturna, ciascuna di esse caratterizzata da uno specifico effetto di luce.

Altra nuova funzionalità risiede nella possibilità di personalizzare le mappe, spostando e riposizionando alcuni oggetti ambientali, come carrelli elevatori, barriere e materiali da costruzione. Tuttavia, sono molte altre novità che sono state aggiunte con il nuovo update di Skater XL e, per conoscerle tutte, vi consigliamo di visionare il trailer che troverete in calce alla news.

Vi ricordiamo, infine, che Skater XL è attualmente disponibile PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.