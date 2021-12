Dragon Quest X Offline: posticipato all’estate 2022

Square Enix ha posticipato Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline dalla data di uscita precedentemente prevista del 26 febbraio 2022 in Giappone all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022.

In un commento, il produttore di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline Takuma Shiraishi ha affermato che l’uscita è stata posticipata per ulteriori miglioramenti della qualità, per garantire che il gioco sia in perfette condizioni al momento del rilascio. Recentemente sono state pubblicate informazioni sul continente di Eltona e sui suoi abitanti e biomi. . In un’intervista, su Game’s Talk. net, Takuma Shirashi ha rivelato che i giocatori saranno in grado di collegare il proprio gioco offline con la versione online e trasferire i propri dati. Di seguito una panoramica:

Possibilità di reincarnarsi

In Dragon Quest X Offline, il protagonista controllato dal giocatore è un giovane umano che vive una vita pacifica con il fratello nel villaggio di Etene. Quando il protagonista muore in seguito a un certo incidente, la sua anima viene riposta nel corpo di un giovane di razza diversa morto nello stesso momento, e da lì inizia la loro grande avventura.

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone.