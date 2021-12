Vigamus Academy vi aspetta all’Open Day di gennaio!

Vigamus Academy, l’Accademia dell’immaginario vi aspetta nella sede di Roma per il prossimo Open Day, che si rivelerà l’ideale per approfondire i contenuti dei corsi proposti in accademia. L’Open Day si terrà il prossimo mese, così da permettere a tutti di iniziare un nuovo anno con la consapevolezza dell’offerta proposta da Vigamus.

L’Open Day di Vigamus Academy, permetterà ai partecipanti di fare chiarezza su ciò che si andrà a studiare nei vari corsi dedicati alla Game Industry, i quali verranno attivati a partire da marzo 2022. I corsi che saranno oggetto fondamentale dell’Open Day sono i seguenti:

Corso di Game Design & Development;

Corso di Grafica 3D, Concept Art & Animation per Videogiochi.

Questo evento, che si terrà il giorno 15 gennaio alle ore 15:00, è adatto sia a coloro che vivono nei pressi di Roma, sia per chi è lontano, in quanto l’Open Day si terrà sia in modalità online che in presenza. La struttura presso cui si terrà la presentazione dei corsi è situata a Roma, presso Via Cornelia 498.

Per eventuali dubbi, non esitate a contattare la segreteria di Vigamus Academy a [email protected], tramite il numero telefonico 0661774482 o, alternativamente, via WhatsApp al 3458816761. L’Open Day vi permetterà di iscrivervi approfittando di uno sconto esclusivo sulle iscrizioni!