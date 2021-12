Triangle Strategy: eccovi il nuovo story trailer

L’editore di Triangle Strategy, ovvero Square Enix, insieme alla software house Artdink ha recentemente rilasciato un nuovo story trailer (che sarebbe il secondo, il primo lo trovate qui) basato su un personaggio specifico. Il trailer sul nuovo gioco di ruolo alla giapponese introduce il personaggio di Frederica Aesfrost, che sarebbe la principessa che erediterà l’omonimo regno.

Il trailer sviluppato per il JRPG Triangle Strategy cerca di introdurre il pubblico al fascino del gioco di ruolo, grazie a nuove informazioni riguardanti la grafica HD-2D, la storia profonda e ricca di dettagli, la longevità e la numerosità dei personaggi presenti (e che rivestiranno un ruolo molto rivelante). Un elemento misterioso, invece, riguarda il “biglietto di battaglia“.

Il titolo, che dovrebbe rivelarsi il successore spirituale di Final Fantasy Tactics, presenta una trama intricata. Tutto ha inizio per via di una sanguinolenta battaglia tra tre Nazioni contrapposte, che lottano per la supremazia e la proprietà esclusiva delle risorse presenti nel mondo, vale a dire il sale e l’acciaio.

Il gameplay, oltre che da elementi ruolistici e tattici, prevede anche momenti in cui l’immersività si inacutisce, permettendo ai giocatori di prendere decisioni durante lo svolgimento della trama, che poi andranno a modificare l’andamento dell’avventura. Ricordiamo a tutti che Triangle Strategy arriverà il prossimo anno su Nintendo Switch, più precisamente il giorno 04 marzo 2022.