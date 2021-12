Dragon Ball Z Kakarot: posticipato l’aggiornamento di Card Warriors su Switch

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set è arrivato su Switch qualche mese fa, ma mancava una caratteristica importante la modalità Card Warriors. Già rilasciata su altre piattaforme nel 2020, doveva essere reso disponibile sulla console Nintendo come parte di un aggiornamento gratuito questo autunno. Sfortunatamente non arriverà molto presto. Bandai Namco ha confermato che Card Warriors è stato posticipato su Switch a causa di un adeguamento del programma di sviluppo. Non è stata fornita nessuna nuova data di rilascio. Di seguito la dichiarazione di Bandai Namco:

L’aggiornamento gratuito Card Warriors per Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set per Nintendo Switch, previsto per questo autunno, sarà rinviato a causa di un adeguamento del programma di sviluppo. Ci scusiamo per l’inconveniente con coloro che stavano aspettando l’uscita di Card Warriors. Il team sta attualmente lavorando diligentemente allo sviluppo e ti ringraziamo per la tua pazienza. Attendete ulteriori informazioni su una data specifica.

Card Warriors è una modalità completamente nuova e gratuita in Dragon Ball Z: Kakarot. La funzione online consente ai giocatori di partecipare a una battaglia frenetica di giochi di carte. L’obiettivo finale è ridurre a zero gli HP del leader avversario. Sono incluse le opzioni Modalità Casuale, Modalità Battaglia Classificata e Battaglia Torneo. La versione per Nintendo Switch di A New Power Awakens, permette ai giocatori di combattere due boss esclusivi, Beerus e Freezer, e di sbloccare le trasformazioni di Goku e Vegeta. Il DLC – Trunks The Warrior of Hope – è disponibile sull’eShop:

Affronta epiche battaglie, tuffati nel mondo di Dragon Ball Z: combatti, pesca, mangia e allenati con Goku. Esplora nuove zone e vivi le avventure del mondo di Dragon Ball Z mentre ripercorri la storia e crea forti legami con gli altri eroi dell’universo.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.