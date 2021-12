Young Souls è stato posticipato al primo trimestre 2022

Young Souls, di 1P2P e The Arcade Crew ,è stato posticipato al primo trimestre del 2022. Su Twitter, l’editore The Arcade Crew ha spiegato che non sarebbe stato in grado di raggiungere l’obiettivo di lancio originale senza compromettere la nostra etica del lavoro umano e la qualità del gioco. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito trovate la dichiarazione:

Mesi fa, con 1p2p Studio, vi abbiamo finalmente offerto una finestra di rilascio e una demo. Oggi non possiamo confermare quella finestra senza compromettere la nostra etica del lavoro umano e la qualità del gioco. Quindi, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare Young Souls al primo trimestre del 2022.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Young Souls combina i generi picchiaduro e RPG in un mondo creato con una splendida direzione artistica. Esplorate il mondo degli umani e quello dei goblin, entrambi brulicanti di nemici, ma anche pieni di incontri inaspettati e amichevoli che aspettano solo di essere scoperti.

Orfani fin da piccoli, Jenn e Tristan hanno sempre vagato per il mondo da soli. Questi gemelli ribelli per natura e dall’acconciatura e il carattere fiammeggianti potevano contare solo l’uno sull’altra in un mondo ostile ai loro occhi. Ma il loro cammino si incrocia presto con quello di uno scienziato gentile e amorevole, anche se un tantino eccentrico, che li accoglie e li tratta come figli suoi. Un giorno, lo scienziato scompare improvvisamente in circostanze misteriose. La vita di Jenn e Tristan ne viene stravolta e i due si ritrovano di nuovo soli al mondo. Per i gemelli, questo è l’inizio di una missione strampalata e mozzafiato alla ricerca del padre adottivo, oltre che del loro posto e della loro identità nel mondo.

Young Souls sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PC tramite Steam e in versione digitale per Nintendo Switch.