Abandoned: Hasan Kahraman tuona contro gli utenti tossici

L’account Twitter di Blue Box Game Studios è tornato attivo, dandoci sperante su novità imminenti legate ad Abandoned. A gettare un po’ di benzina sul fuoco però ci ha pensato il capo dello studio, Hasan Kahraman, che senza un valido motivo è voluto ritornare sui mesi precedenti e sulle critiche della community, puntando il dito contro gli utenti, rei di aver avuto atteggiamenti tossici verso lo studio.

Abandoned dovrebbe essere giocabile quanto prima con una demo tecnica, che potrebbe arrivare sull’App PlayStation 5 nel giro di poche settimane. La proverete qusta demo?

Ppl really need to calm down.. the toxicty is really creating a lot of pressure and stress. I get it you are pissed, but we’re working hard to deliver something you can enjoy. And that takes time. Sorry but this had to be said..

