Horizon Forbidden West classificato dall’ESRB

Il 2022 si prospetta come un anno straordinariamente ricco al livello di uscite videoludiche, e anche i suoi primi due mesi sono pronti a vedere l’uscita di alcuni nuovi giochi importanti, Uno tra questi è Horizon Forbidden West, la cui uscita è prevista per la giornata del 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Intanto, nel corso delle recenti ore, il titolo è stato classificato dall‘ESRB.

Si tratta di una classificazione T, che è la stessa di Horizon Zero Dawn, ma ciò che è notevole qui è che una classificazione ESRB suggerisce che il gioco è sulla buona strada per il lancio di febbraio. Ecco la descrizione del gioco dall’ente di classificazione:

Questo è un gioco action adventure in cui i giocatori assumono il ruolo di un’eroina (Aloy) in viaggio per scoprire la fonte di un misterioso segnale. Da una prospettiva in terza persona, gli utenti attraversano ambienti e paesaggi post-apocalittici, completano missioni, interagiscono con i personaggi e si impegnano in combattimenti contro tribù nemiche e creature robotiche. Possono utilizzare fionde, archi, giavellotti e lance per uccidere i nemici in scontri frenetici.

Schizzi di sangue sono raffigurati quando vengono colpiti nemici umani; macchie di sangue possono comparire sotto i corpi in alcuni ambienti. I giocatori possono anche eseguire attacchi furtivi per eliminare gli avversari con discrezione. I filmati mostrano ulteriori atti di violenza, come un personaggio trafitto da spade o lance e un altro schiacciato a morte da una statua. Il gioco mostra personaggi ubriachi che barcollano. In un filmato si vede Aloy che beve birra da un boccale. Diversi personaggi sullo sfondo sono visti bere alcolici nelle taverne.