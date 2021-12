Final Fantasy XVI è ancora il titolo più atteso su Famitsu

Se avete seguito le classifiche settimanali di Famitsu dei giochi in uscita più attesi, sapete che Final Fantasy XVI è stato in cima alle classifiche per un certo numero di settimane consecutive per diverso tempo. Ebbene, questo nel corso del tempo trascorso non è minimamente cambiato neanche nelle ultime classifiche.

Infatti, gran parte della top 10 è la stessa della settimana scorsa. Le prossime esclusive Switch Bayonetta 3, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 3 sono ancora rispettivamente al n. 2, n. 3 e n. 4, dove erano la scorsa settimana, mentre Dragon Quest 10 Offline si aggrappa al quinto posto.

Gran Turismo 7 è sceso al n. 7, mentre Pokémon Legends: Arceus sale al n. 6. Anche Ushiro è salito al n. 8, e mentre la posizione di Triangle Strategy è invariata, Pragmata è entrato nella top 10 per completare la classifica. Potete controllare la top 10 completa qui sotto: