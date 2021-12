Little Witch Nobeta: nuovo gameplay

Quest’oggi il pubisher Justdan International e le case di sviluppo Pupuya Games & SimonCreative hanno rilasciato un nuovo trailer per Little Witch Nobeta, titolo tutt’ora in fase di sviluppo.

Nel trailer pubblicato recentemente vediamo la nostra protagonista alle prese con un costrutto, un anima che muove un corpo creato artificialmente. Vediamo insieme lo stile di battaglia e le potenza delle sue magie.

Nel titolo vestiamo i panni di Nobeta, una piccola strega curiosa sul suo passato che si reca in un antico castello, ma al suo interno troverà solo insidie! Costantemente sotto attacco sfiderà potenti anime artigianali che le daranno filo da torcere. L’unico modo per andare avanti e continuare ad apprendere sempre più incantesimi, nel castello farete anche amicizia con un piccolo gatto nero abbastanza misterioso.

Quali segreti si nascondono nelle profondità del castello?

Il titolo uscirà nel 2022 per PlayStation 4, Nintendo Switch e Pc, attualmente in Early Access su Steam