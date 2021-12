Deviation Games: il loro gioco per PS5 entrerà in piena produzione nel 2022

Oltre ad acquisire una serie di studi per aggiungere titoli alla lineup first party di PlayStation, Sony ha anche collaborato con nuovi team per le prossime esclusive PlayStation 5, tra cui Haven Studios, Firewalk Studios e Deviation Games. Quest’ultimo, formato da ex veterani di Treyarch e Call of Duty, Dave Anthony e Jason Blundell, ha annunciato all’inizio di quest’anno che stava lavorando su una nuova IP tripla A per la PS5 e sembra che il lavoro stia ora in crescita.

In un video recentemente caricato sul canale YouTube ufficiale di Deviation Games, il già citato Jason Blundell ha fornito un aggiornamento sullo stato del team e su ciò che lo aspetta. Con lo studio che ora ha oltre 100 persone e con il progetto in pre-produzione per un po’, Blundell conferma che il tutto entrerà in piena produzione nel 2022. Con questo gioco, che dovrebbe essere uno sparatutto in prima persona, Deviation Games sembra concentrarsi molto sull’innovazione e sul trovare “il matrimonio tra game design e narrazione”.

Siccome il gioco entrerà in piena produzione solo più avanti, si può pensare che la sua uscita sia ancora lontana, il che significa che ci vorrà un po’ di tempo prima di avere un qualche dettaglio concreto su di esso. Vedremo dunque in futuro cosa mostrerà il team per questo nuovo lavoro.