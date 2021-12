The Lawyer: annuncio dell’avventura crime ad episodi

ManyDev Studio ha annunciato, tramite trailer, The Lawyer, gioco crime/investigativo ad episodi. Il primo episodio si chiama The Red Baththub e, come si può vedere nel filmato in fondo alla notizia, parte dalla morte di una ragazza proprio nella vasca da bagno. Non è stata annunciata la data di rilascio, ma arriverà su PC.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

The Lawyer – Episodio 1: The Red Baththub

è la prima parte di un gioco d’avventura a episodi che combina una storia di crimine con il drama giudiziario. Mondo ambientato nei primi anni ’90 in cui raccogliere (o inventere!) prove, dedurre e condurre feroci battaglie in tribunale. Si potrà scegliere di essere un avvocato onesto o piuttosto una subdola canaglia che usa tutti i suoi mezzi per vincere le cause a qualunque costo.

Storia

Seguite la storia di Mark Ferry, un avvocato in declino, che ha appena lasciato la riabilitazione per ricominciare la sua vita e la sua carriera dall’inizio. Saranno necessari molto tempo e molti sforzi per riconquistare la sua vecchia posizione e la fiducia tra i conoscenti. Incontrate anche Hector Diaz che lavora per Mark come suo investigatore privato e lo aiuta durante le indagini e la raccolta di prove.

Scelte

Ogni episodio è un caso a sé stante con decisioni radicali che avranno conseguenze sia a breve che a lungo termine, avendo un impatto sulle parti successive della storia e del finale.

Indagine

Il gameplay è diviso in due parti: l’indagine e la battaglia in tribunale. Durante la prima parte si viene a conoscenza del prossimo caso e si esegue la propria indagine indipendente. Sarete voi a decidere come gestire i vostri possibili testimoni e le prove trovate, o collaborare con la polizia e il procuratore distrettuale. Visiterete la scena del crimine e altri luoghi per controllare i possibili indizi, interrogherete i testimoni, esaminerete le potenziali prove e deciderete cosa farne, preparerete il vostro cliente per il processo e infine preparerete la vostra linea di difesa. Durante questa parte si passerà tra due personaggi giocabili: Mark Ferry e Hector Diaz, che hanno entrambi i loro difetti e lati forti, avendo un impatto diverso durante la gestione di certe situazioni.

Aula di tribunale

Durante la battaglia in tribunale userete tutte le vostre conoscenze sul caso e le conclusioni precedentemente formate durante l’analisi delle prove, ascolterete le testimonianze e contro-interrogherete i potenziali testimoni. Tuttavia, il procuratore distrettuale cercherà di minare tutti i vostri sforzi per ottenere il favore della giuria. Il risultato del processo è strettamente legato alle vostre decisioni e prestazioni precedenti durante il processo.

Caratteristiche principali:

trama profonda e coinvolgente ambientata nei primi anni ’90, quando i cercapersone erano ancora ampiamente utilizzati piuttosto che i telefoni cellulari,

decisioni rivoluzionarie che influenzano non solo il caso attuale, ma anche altri eventi negli episodi successivi,

diversi modi di gestire il caso,

due personaggi giocabili con le proprie caratteristiche: Mark Ferry (un avvocato), Hector Diaz (un investigatore privato),

formulare diverse conclusioni in base al tuo approccio alle prove presentate, alle testimonianze e ad altri indizi,

reagire in tempo reale alle testimonianze e ai controinterrogatori in tribunale,

conquistare il favore della giuria, ripristinare la propria reputazione.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Lawyer – Episodio 1: The Bathtub.