Sea of Thieves: è arrivato Grogmanay

Da oggi 27 dicembre Sea of Thieves si aggiorna con l’evento Grogmanay. Sarà disponibile fino all’11 gennaio 2022.

Come scritto sul sito ufficiale:

“Alziamo i boccali e brindiamo alla fine di un altro anno con Grogmanay! Per l’evento di quest’anno, i Topi di Sentina vogliono che l’allegria scorra a fiumi come il grog: per questo offrono ricompense ai pirati che completeranno sfide dopo aver alzato un po’ il gomito. Larinna ha anche un viaggio speciale diretto a una scorta di fuochi d’artificio ispirati ai Topi di Sentina: l’ideale per chiudere l’anno con il botto!”

“Dopo un lungo anno bisogna festeggiare come si deve: per questo i Topi di Sentina vogliono vedere i boccali di tutti i pirati pieni fino all’orlo per Grogmanay. Per partecipare a questo evento, dovrete scolarvi tre grog, aspettare che facciano effetto e usare quel breve lasso di tempo per affrontare gli obiettivi della sfida prima che la sbornia passi! (Inutile dirlo, ma non provateci a casa! I pirati sono abituati). C’è anche un arsenale di fuochi d’artificio dei Topi di Sentina da scoprire, perfetti per chi ha un debole per tutto ciò che esplode. Per riscattarli, completate gli obiettivi delle sfide durante questo evento e acquista un Viaggio per trovare i fuochi d’artificio dalla merce di Larinna.”

Qui sotto potete vedere il filmato dell’evento, ricordandovi che proprio di recente Sea of Thieves ha superato i 5 milioni di giocatori su Steam.