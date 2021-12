The Batman: nuovo trailer, The Bat and The Cat

Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer di The Batman, film con protagonista l’uomo pipistrello della DC che arriverà nelle sale italiane il 3 marzo. Il video in questione, dal titolo The Bat and The Cat, è incentrato sui due protagonisti, che saranno interpretati ricordiamo da Robert Pattinson e Zoë Kravitz.

Questo il testo che accompagna il video, sul cast del film:

Dalla Warner Bros. Pictures arriva “The Batman” di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il miliardario solitario Bruce Wayne. Al fianco di Pattinson (“Tenet”, “The Lighthouse”) nei panni del famoso e famigerato cast di personaggi di Gotham ci sono Zoë Kravitz (“Big Little Lies”, “Fantastic Beasts: I crimini di Grindelwald”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (“No Time to Die”, “Westworld”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film “Transformers”, “The Plot Against America”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“The Magnificent Seven,” “Interrogation”) nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) come candidato sindaco Bella Reál; con Andy Serkis (i film del “Pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) come Alfred; e Colin Farrell (“The Gentlemen”, “Animali Fantastici e dove trovarli”) come Oswald Cobblepot.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di The Batman.